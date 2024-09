Brucia un capannone paura a Montale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Spaventoso incendio martedì sera aRangone, frazione di Castelnuovo Rangone. Le fiamme, infatti, hanno avvolto all’improvviso, poco dopo le 21.30 undell’Azienda agricola Quattro Madonne. Il, andato completamente distrutto, era utilizzato all’interno dell’azienda agricola ed era adibito allo stoccaggio di farine alimentari. Non è chiaro da cosa il rogo si sia generato, anche se si tratterebbe di cause accidentali. I titolari si sono subito accorti del denso fumo che scaturiva dalle fiamme e hanno dato l’allarme. Sul posto, martedì sera sono accorse diverse squadre dei Vigili del Fuoco da Modena e dal distaccamento di Vignola. Il lavoro di spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza dello stabile è andato avanti anche per tutta la giornata di ieri, fino a sera.