ATP 500 Pechino | Jannik Sinner vs Nicolas Jarry – La cronaca del primo set

(Di giovedì 26 settembre 2024)sorprendee conquista ilset: il cileno strappa il servizio al numero uno del mondo nel settimo game e chiude 6-4., 26 settembre 2024 – Il numero uno del mondo,, è tornato in campo dopo la straordinaria vittoria del suo secondo Slam in carriera agli US Open, pronto a difendere il titolo nell’ATP 500 di. Sul cemento dell’Olympic Green Tennis Center, il campione azzurro affronta il cileno, attualmente numero 28 del ranking mondiale. Un match atteso, che vede il giovane italiano cercare di ribaltare l’unico precedente tra i due, risalente al 2019, quandosi impose in due set. L’incontro, trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, ha subito evidenziato l’ottima forma del cileno, che non ha avuto timori nell’affrontare il recente vincitore Slam.