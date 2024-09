Antonio Lombardi esce con Canzone della Contea di Levante

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 26 settembre 2024) Usciràcon “di” per Squilibri il 27 settembre e rappresenta la piccola ma affascinante epopea di una famiglia e, per estensione, di una comunità ancorata a quella striscia di terra stretta tra ilLigure e le Alpi Apuane, in un appassionato racconto in musica.presenta “diuscirà con “di” per Squilibri il 27 settembre. L’album, in dieci canzoni, delinea la storia di una comunità ancorata a quella striscia di terra stretta tra illigure e le Alpi Apuane, in un racconto di grande fascino e forza evocativa, scaturito dall’esigenza di nominare tutto un mondo che poi è quellogrande provincia italiana.