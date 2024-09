Anche la laurea umanistica cambia pelle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nel mondo Stem c’èchi parte da una, come giurisprudenza, e poi arriva a occuparsi di management della sostenibilità, in uno staff tecnico multidisciplinare. È il caso di Cecilia Robellini (nella foto),ta in Giurisprudenza, con un Master in Management della sostenibilità che seguendo le nuove professioni, si definisce specialista di sostenibilità ESG, l’acronimo che abbraccia Ambiente, Società e Governance. Lavora per un grande gruppo internazionale e supporta attivamente l’organizzazione delle aziende del gruppo, in politiche e iniziative sostenibili. In pratica aiuta le aziende ad essere green.