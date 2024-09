Alberto Fortis e il bassista dei Modà fra gli ospiti di Note per Giulia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Bergamo.Gabrieli, oltre alla vita, tra le tante cose amava molto la musica. E in modo speciale una canzone di Claudio Baglioni, “Strada Facendo”, nella versione cantata da Laura Pausini, tanto che un passaggio del testo ha ispirato il titolo del suo libro scritto durante la malattia: “Un gancio in mezzo al cielo”. Un riferimento positivo che la giovane ha legato alla grande fede in Dio, come un aiuto donato dal cielo nei momenti di maggior difficoltà di ogni persona.ha fatto sua questa metafora regalandoci un libro profondamente “ispirato”. Sabato 5 ottobre alle 21 al Teatro Sociale, a Bergamo Alta, si terrà “per”, una grande serata di musica dedicata a lei: vuole essere un segno concreto che il cammino intrapreso insieme ae al suo Gancio in mezzo al cielo continua ed è aperto a tutti.