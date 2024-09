Win or Lose ed Inside Out | ecco la prima clip e la data d’uscita delle serie

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Le prime duetelevisive dei Pixar Animation Studios arriveranno su Disney+ nei prossimi mesi. Si tratta di Win or, l’attesaPixar su una piccola squadra di baseball, e Dream Productions, uno spinoff del franchise cinematograficoOut ambientato nella mente di Riley. Martedì scorso, Disney+ ha rivelato le date di debutto di entrambe le, oltre a uno speciale video di anteche mostra ai fan cosa c’è in serbo per loro. Sebbene Win orsia stata presentata come latelevisiva della Pixar, in realtà sarà superata da Dream Productions. Laspinoff diOut debutterà l’11 dicembre. Per Win orci sarà da aspettare un po’ di più: Disney+ ha fissato la première al 19 febbraio 2025. Potete vedere lo sneak peek di Dream Productions in fondo all’articolo.