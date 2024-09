Udinese-Salernitana Simy | Non cambiamo umore per un risultato siamo un gruppo solido

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Sono contento per il gol, ma questo non era ilche volevamo. Abbiamo giocato a viso aperto contro una squadra importante e molto fisica, che sta facendo una grande stagione. Ci portiamo a casa la prestazione messa in campo anche oggi e continuiamo a lavorare.une importante, nonin base a un. Noi veterani cerchiamo di aiutare i giovani a crescere”. Lo ha detto, attaccante e goleador delladopo il 3-1 incassato sul campo dell’in Coppa Italia. L’attaccante si sofferma poi sui dettagli da sistemare per le prossime sfide, nella conferenza stampa post-gara: “Il calcio è un gioco in cui i dettagli fanno la differenza, abbiamo commesso degli errori e l’ne ha approfittato. Abbiamo comunque dimostrato personalità e dobbiamo dare continuità da questo punto di vista.