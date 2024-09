Tragico incidente in moto | muore a 22 anni sulla Porrettana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Pistoia, 25 settembre 2024 – Un ragazzo di 22ha perso la vita dopo una spaventosa caduta avvenuta mentre era in sella alla suaStatale. Il terribileè avvenuto ieri pomeriggio, dopo dopo le 16, un chilometro dopo il 44° Parallelo, in direzione Porretta.dinamica sono in corso gli accertamenti da parte della polizia municipale di Pistoia. Quella che riportiamo è quindi soltanto una prima, sommaria, ricostruzione di questa ennesima tragediastrada in attesa dell’esito delle indagini. Non vi sarebbero, al momento, altri veicoli coinvolti. La vittima si chiamava Francesco Abenante, ed era nato il 21 agosto del 2002. Abitava a Pistoia, nella zona del Villaggio Scornio.