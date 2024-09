Sorpresa | lo sciroppo d’acero è poco calorico e ha molte proprietà

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Lod’acero è un liquido dolce, vischioso e appiccicoso, ottenuto incidendo il tronco degli aceri. Inoltre è un dolcificante naturale molto meglio dello zucchero bianco, poiché è menoe ha diversi benefici.d’acero,e benefici Ad esempio, gli antiossidanti svolgono un ruolo cruciale nella protezione delle cellule dai danni causati dai radicali liberi. Inoltre questi possono aiutare a prevenire una serie di malattie croniche e a mantenere la pelle giovane. Come anticipato, ha un indice glicemico più basso rispetto allo zucchero. Una qualità che lo rende adatto per le persone che cercano di controllare il loro livello di zucchero nel sangue o che sono a rischio di diabete. Inoltre contiene una vasta gamma di vitamine e minerali, tra cui calcio, potassio, zinco e manganese. Tutti, fondamentali per il buon funzionamento del nostro corpo.