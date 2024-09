Seconda casa per Sinner | non si bada a spese

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Jannik, certe cose non hanno valore e questa è una di quelle: un gesto che non lascia spazio ad altre interpretazioni. Dovrebbe ormai essere abituato ai bagni di folla e al calore del pubblico, ma la verità è che a tanto amore non ci si abitua mai. Men che meno se, come Jannik, si è semplici e genuini all’ennesima potenza. Non ha l’atteggiamento da divo, eppure è così che tutti lo trattano, riservandogli ovunque e ogni volta un’accoglienza che definirla calorosa non renderebbe proprio l’idea. Jannikè stato sommerso di doni da parte del pubblico cinese (AnsaFoto) – Ilveggente.itProprio come quella che, nelle scorse ore, gli ha riservato il popolo cinese, che ha dato un benvenuto molto speciale al numero 1 del mondo. Frotte di tifosi lo attendevano nell’area arrivi dell’aeroporto di Pechino, dove l’altoatesino è sbarcato in compagnia del suo team.