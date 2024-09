Sardegna grave incendio a Capoterra | due mezzi pesanti coinvolti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nella notte a, unha devastato le campagne in località Fra Giuanni, poco dopo l'una. Il fuoco ha avvolto un camion, una ruspa e alcune rotoballe di fieno, provocando ingenti danni. L'allarme è scattato subito, e i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme. Forse le fiamme dalle balle di fieno Per diverse ore hanno lottato contro il rogo, lavorando senza sosta per mettere in sicurezza l'area e impedire che l'si propagasse ulteriormente. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Le fiamme hanno lambito anche i terreni vicini alla Casa di riposo Sant'Efisio, destando preoccupazione tra gli abitanti della zona.