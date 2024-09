Quante consegne garantite? Con quale contratto | un questionario per fare luce sul mondo dei rider

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bergamo.al giorno, con quali compensi e secondoinquadramento contrattuale? E, ancora, come cambia l’algoritmo a seconda del ritmo tenuto? Sono alcuni dei quesiti su cui la Cgil ha avviato un sondaggio nazionale tra iimpegnati quotidianamente nel servizio di food delivery. L’inchiesta sulle loro condizioni di lavoro è arrivata anche a Bergamo, con i sindacalisti di Nidil-Cgil provinciale che martedì 24 settembre sono stati impegnati per le strade del capoluogo per incontrare i lavoratori, invitati a rispondere alle domande di unmolto dettagliato. Altre uscite di raccolta di informazioni si terranno nella prossime settimane.