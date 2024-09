Ora Ferguson raddoppia Il rientro e il contratto | il Bologna lo aspetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) E’ partito il conto alla rovescia: mancano due-tre settimane al ritorno in gruppo di Lewise a Casteldebole lono a braccia aperte. Quanto manchi lo scozzese è nei numeri: prima del suo infortunio, lo scorso anno, ilha macinato 58 punti in 31 gare, viaggiando alla edia di 1,87 punti a partita. In proiezione, 71 punti, che lo scorso anno sono valsi il terzo posto. Senza il suo capitano, rossoblù depotenziati: 10 punti in 7 gare, media da 1,42 punti a partita che sarebbero valse il nono posto con 54 punti. Quest’anno poi, all’interno di un gruppo in transizione, la media è precipitata: 6 punti in 5 gare, media da 1,2 punti che in proiezione campionato significano 45 punti e circa dodicesimo posto, ovvero salvezza tranquilla e niente di più.