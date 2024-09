Nubifragio sulla capitale | Eur allagato treni fermi e blackout Le previsioni

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Una violenta ondata di maltempo ha colpito Roma, causando caos in diverse zone della città, con disagi significativi soprattutto nella parte Sud-Ovest della. L’area dell’Eur è stata particolarmente colpita, con allagamenti che hanno messo in ginocchio la viabilità. Le forti piogge hanno causatoa Ostia e lungo il litorale romano, aggravando una situazione già critica. Nella notte, sono stati oltre cinquanta gli interventi dei Vigili del fuoco. Facciamo, ora, il punto della situazione.su Roma: come si è svegliata lail 25 settembre Le principali arterie di collegamento, come la Cristoforo Colombo e la Pontina, sono risultate impraticabili, con numerosi tratti allagati, costringendo molti automobilisti a rinunciare a raggiungere il centro di Roma e tornare verso il litorale.