Nubifragio in Valdelsa Black-out e disagi a Colle Frana in via Nova Traffico il tilt alle Lellere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024)colpita dal maltempo. Il temporale che ha colpito la città nella serata di lunedì ha creato problemi all’impianto di illuminazione pubblica e ad alcune strade: soprattutto lee la via. Dal primo pomeriggioè stata avvolta da una leggera pioggia, ma d18 in poi la situazione è andata peggiorando. È intervenuto il sistema di protezione civile del Comune coordinato dal sindaco Piero Pii e dal vicesindaco Marco Speranza, che si è recato personalmente ad interfacciarsi con gli addetti ai lavori. Pronti a intervenire anche i tecnici del Comune, il cantiere comunale, la municipale, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. "Sono stato in costante contatto con i referenti della protezione civile collgiana e abbiamo fatto sopralluoghi nelle zone più problematiche – afferma Speranza – come d’altro canto abbiamo fatto anche ieri.