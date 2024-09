Mondiali ciclismo Zurigo 2024 cronometro staffetta mista oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024)è il giorno delladeidisu strada, in corso di svolgimento a. Di seguito tutte le informazioni sugliper seguire intv ela prova iridata, che si disputa su un percorso di 53,7 chilometri con partenza e arrivo in quel di. Lasarà divisa in due frazioni, una maschile e una femminile, entrambe di 26,85 chilometri. Grande attesa per l’Italia, che sarà sicuramente tra le nazioni da battere dopo aver vinto l’oro ai recenti Europei nel Limburgo. La squadra azzurra vedrà al via Filippo Ganna, Edoardo Affini e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin e Gaia Realini tra le donne. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa nel migliore dei modi.