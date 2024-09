Lupo meno protetto primo passo nella Ue Boitani | Non è che domani potremo sparargli Cosa succede davvero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

Roma, 25 settembre 2024 - No, non è che "mattina sparare al lupo", mette subito in chiaro Luigi Boitani – un'autorità sul campo – di fronte alla notizia che l'animale studiato per un vita passa da specie strettamente protetta a specie protetta e basta. La (mezza) novità arriva dall'Europa. Boitani mette in fila i passaggi: "La Ue ha dato l'autorizzazione alla Commissione europea di chiedere al segretariato della Convenzione di Berna di ridurre il livello di protezione del lupo". Il passaggio in Svizzera ha un sì scontato. "Ma poi – ricorda Boitani – si dovrà cambiare la direttiva Habitat che io trovo ancora molto efficace. Solo dopo i vari paesi potranno modificare le loro leggi nazionali". Tempo previsto? "L'iter legale durerà anni", è la valutazione di Boitani.