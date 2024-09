‘Inside Out 2’ arriva in streaming | è il film d’animazione di maggior successo in sala

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il tanto atteso sequel di Inside Outoggi, mercoledì 25 settembre, insu Disney+. Inside Out 2, produzione di Disney Pixar, è già entrato nella storia del box office, posizionandosi come ottavopiù redditizio a livello mondiale e il quarto con il più alto incasso in Italia. Celebre anche tra i critici, Inside Out 2 continua ildel primo capitolo, premiato con Oscar, Golden Globe e BAFTA. La trama segue le avventure di Riley, ora adolescente, e introduce nuove Emozioni come Ansia, Imbarazzo, Invidia ed Ennui. Il cast vocale italiano include nomi di spicco come Stella Musy, Melina Martello e Paolo Marchese. Diretto da Kelsey Mann, con una colonna sonora firmata Andrea Datzman, ilè disponibile ine ha una durata di 96 minuti.