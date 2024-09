In un box di San Donato Milanese un chilo di coca pistole Magnum rubate e munizioni | in carcere pregiudicato 52enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) San(Milano), 25 settembre 2024 – Esce dal box con le dosi diina nell’auto ma si trova davanti la macchina della polizia. Si è conclusa in una cella di San Vittore la mattinata di undi 52 anni arrestato ieri a Sanper detenzione e spaccio di stupefacenti. In azione la Squadra Investigativa del commissariato Comasina. L’uomo, già al centro di un’indagine, è stato individuato e fermato in via Europa a San. Intorno a mezzogiorno, i poliziotti hanno notato ilarrivare a bordo della sua auto e introdursi all’interno del condominio diretto nei box. Uscito poco dopo, è stato fermato dagli agenti ai quali ha consegnato due dosi diina per un peso di circa 15 grammi.