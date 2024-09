Il forum Fattore R Imprenditori a confronto sul futuro della Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sono otto, abbracciano l’intero territorioin un puzzle di settori centrali nel tessuto economico eale del territorio. Sono i partecipanti alle tavole rotonde ospitate aR, ilEconomic, per la prima volta nella città di Ravenna nel teatro Dante Alighieri (il 4 ottobre alle 9). Giunto all’ottava edizione l’evento si conferma momento di incontro eper imprese, istituzioni e associazioni di categoria per delineare le strategie per la crescita del territorio.R è organizzato dalle Camere di Commercio congiunte (insieme a Ferrara e Ravenna), da Cesena Fiera e BperR Banca, con il supporto e la collaborazione delle principali associazioni di categoria: Cia, Cna, Confartigianato Imprese, Confcommercio Ravenna, Confindustria, Confcooperative, Legacoop