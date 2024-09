Highlights e gol Udinese-Salernitana 3-1 | Coppa Italia 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

Glie le azioni salienti di3-1, match dei sedicesimi di finale di. Al 20? Bijol sblocca il risultato, ma cinque minuti dopo arriva il pareggio di Simy. A sistemare le cose per i friulani ci pensa Lucca su rigore dopo il fallo in area di Velthuis su Payero. In avvio di ripresa il 3-1 di Ekkelkamp, che nel finale commette fallo da rigore su Maggiore: dagli undici metri Nava nega la rete a Torregrossa.