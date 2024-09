Foggia-Giugliano oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Pino Zaccheria valevole per la sesta giornata del campionato italiano di. La squadra nerazzurra non ha avuto un grande avvio di stagione e ha bisogno di trovare una svolta davanti al pubblico di casa, per restare in scia alle potenziali rivali in ottica lotta playoff., come seguire il match La formazione ospite, dal suo canto, dopo un buon inizio ha perso qualche colpo nelle ultime giornate di campioanto e adesso spera di fare un colpaccio in trasferta su un campo complicato. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 25 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 256. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.