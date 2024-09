Foggia esonerato Brambilla Il patron Canonico | Essere umiliati così non mi va

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Massimonon è più l’allenatore dele l’ufficialità arriva direttamente dalle parole delNicola. “La scelta di mandar viaa questo punto è obbligata. Mi aspettavo le sue dimissioni ma ho deciso di esonerarlo”, spiega. “Nelle sei gare disputate abbiamo la peggior difesa con 12 gol subiti. Penso di aver allestito un organico importante e i complimenti ci sono arrivati da tutte le parti.in questo modo non mi va – le sue parole –? Ho mandato il ds Roma per chiedere se si dimettesse, in considerazione delle figuracce rimediate. Ma ha detto che era giusto che provvedesse la società a sollevarlo dall’incarico”. In tribuna durante la partita con il Giugliano è stato visto Capuano: “Devo prima sbollire la rabbia. Devo ammettere di aver sbagliato nella scelta di