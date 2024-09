Diga di Montedoglio L’invaso ha retto all’estate Utilizzato il 28% del totale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’estate che ci siamo appena lasciati alle spalle ha prodotto un abbassamento del livello delladipari a circa sei metri, per l’esattezza 5 metri e 70 centimetri, pertanto da quota 390,5 metri sul livello del mare siamo scesi a 384,8, il che significa passaggio dal 124 milioni di metri cubi in maggio agli attuali 89. In sintesi, nei quattro mesi di bella stagioneha perso 35 milioni di metri cubi di acqua, ossia il 28,2% del, ma nessun problema: a parte il fatto che quest’anno la disponibilità di partenza era maggiore, siamo rimasti in perfetta linea con la percentuale del 2023, esattamente uguale (appunto il 28,2% in meno), con la differenza che lo scorso anno il volume era attestato a 109,6 milioni di metri cubi.