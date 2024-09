Conti rimessi in sesto e la svolta del merito nei due anni con Meloni Ma c' è il nodo denatalità

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Allo scadere di duedall'inizio del governo, con Giorgiasiamo passati dall'Italia del «non governo», degli esecutivi brevi e cadenti, ad un governo finalmente solido. Per fortuna, ha applicato il massimo possibile di beneficio di inventario all'eredità ricevuta. Non va, infatti, dimenticato che nella scorsa legislatura la spesa pubblica è aumentata più del 40% grazie anche ad enormi sfondamenti, come il bonus 110% e altri bonus regalati a casaccio dai governi Conte. Una sorta di Re Mida del deficit spending alla Carlona Non solo., che verso il governo Draghi aveva scelto una linea di opposizione aperta e dialogante, ha proseguito con forza nel raddrizzamento della spesa pubblica e nell'introduzione di una certa coerenza neidi finanza pubblica.