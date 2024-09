Caso-Sogepu dibattito in Comune Il sindaco | Pronti ad approfondire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Mentre si attendono le decisioni del giudice sulla richiesta di arresto per l’ex amministratore unico diCristian Goracci, ilè stato dibattuto nel Consiglio comunale di lunedì sera. A sua volta l’argomento finirà prossimamente in un’apposita seduta della commissione consiliare competente alla presenza dei membri del consiglio di amministrazione della società. IlLuca Secondi ha dato piena disponibilità adle questioni che riguardano la società partecipata "non appena l’evoluzione delle ultime vicende giudiziarie consegnerà un quadro aggiornato della situazione", accogliendo la richiesta avanzata dal consigliere di FI Tommaso Campagni anche a nome di Riccardo Leveque ed Elda Rossi (FdI), firmatari dell’interrogazione sulla frode subita da