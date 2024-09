Bisogna fermare la macchina del payback

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un tema che tocca da vicino uno dei distretti d’eccellenza della Bassa: il Biomedicale. Si tratta deisui dispositivi sanitari, in merito ai quali la Regione chiede la totale abrogazione della norma "per salvaguardare la sanità pubblica e una filiera produttiva strategica per l’Emilia-Romagna e per il Paese". Proprio ieri i parlamentari del Pd Stefano Vaccari e Andrea De Maria hanno depositato una proposta di legge per l’abolizione retroattiva del meccanismo delper le aziende produttrici e di commercializzazione di dispositivi medici, per "superare una norma ingiusta e penalizzante per le aziende del comparto biomedicale, tutelando al contempo la tenuta dei conti della sanità regionale". Il testo chiede inoltre di garantire le necessarie coperture al Servizio Sanitario Nazionale al fine di far fronte ai mancati introiti delle Regioni.