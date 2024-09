Anche il nemico Pell | Contro Becciu un complotto E in Vaticano è bufera

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dopo l'intervista de "Il Tempo" di ieri al cardinale Angelo, in, come ha rivelato lo stesso prelato sardo, la solidarietà nei suoi confronti è andata sempre più crescendo e la parola «» ha smesso di essere un tabù da tempo. All'interno delle Sacre Mura un prelato che frequentò nel suo ultimo tratto di vita terrena il cardinal George, già acerrimodiai tempi della Segreteria di Stato, ricorda che il porporato australiano arrivò a dire: «sta subendo un'ingiustizia, privato della porpora prima del processo». Parole che poi affidòad un memoriale in cuisi firmò "Demos". E dire che quando il Papa privò l'ex Sostituto delle prerogative cardinalizie, proprioreagì dall'Australia plaudendo alla decisione con un laconico: «Spero che la pulizia nelle stalle prosegua».