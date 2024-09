Xterra i big del triathlon si sfidano sul lago di Molveno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024)(Trento), 24 settembre 2024 - Tutti i migliori atleti del mondo saranno riuniti in un’unica competizione: l’World Championship che andrà in scena a, in Trentino, dal 26 al 29 settembre. Un fiume di adrenalina, tanta fatica e un mare di emozioni animeranno una battaglia all’ultima discesa alla ricerca del titolo più ambito, quello di Campione del Mondo dioff-road. Saranno oltre 1.100 gli atleti (70 per cento uomini) in rappresentanza di ben 55 nazioni. Molti gli italiani in gara, infatti la crescita del cross oltre a quella delha visto emergere talenti che rappresentano una realtà nelle top ten europee e mondiali. A fare la voce grossa per i nostri colori saranno in particolare Marta Menditto e Michele Bonacina.