Val Masino cadavere di un cervo appeso sul balcone | il gesto del cacciatore fa infuriare tutti

(Di martedì 24 settembre 2024) Val(Sondrio) –a una corda, a penzoloni sul terrazzo di una palazzina, nella centrale frazione di San Martino, località turistica del Comune di Val, nell’omonima valle valtellinese. La carcassa di un grosso, appena ucciso da un, esposta così, macabra visione per i numerosi passanti della domenica pomeriggio. A denunciare l’episodio è stata l’Enpa, parlando di “un oltraggio alla sensibilità, un biglietto da visita che non promuove certo la valle”. L’ostentazione del ‘trofeo di caccia’ non è piaciuta nemmeno al sindaco, Pietro Taeggi, che ha subito contattato ilinvitandolo a rimuovere ildell’ungulato.