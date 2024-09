Un solo test superato in 10 anni Una verità sulle armi nucleari russe che spaventa Putin

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) L'ennesimofallito del "supermissile" nucleare russo Sarmat ha riacceso la discussionisue reali potenzialità. Nonostante il missile fosse entrato formalmente in servizio nel 2023, dall'inizio del proprio sviluppo nel 2011 ha avuto uncompleto eseguito con successo. L'incidente di Plesetsk però non haricordato come il regime dista cercando di sostituire urgentemente i vecchi missili sovietici che hannodai loro limiti di servizio, ma ha sollevato anche ulteriori domande sul reale stato delle forze di deterrenza strategica. Clicca qui per vedere il video completo sul canale YouTube di TommyN.D.