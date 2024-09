Un nuovo nido per le donne Progetto Cascina Ri-nascita Alessandra Kustermann | | Così si ricomincia a vivere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) É un sogno o, forse, meglio dire era un sogno perché entro la fine del 2026 – raccolta fondi permettendo – Casina Ri-Nascia diventerà realtà. Il sogno di, primaria in pensione della Clinica Mangiagalli e presidente del centro SVS-DAD (Soccorso Violenza Sessuale Donna Aiuta Donna, da lei messo in piedi trent’anni fa) si chiamaCarpana, ribattezzata “Ri-“, ed è situata in Via San Dionigi, tra il parco Porto di Mare e il parco della Vettabbia: 36mila metri quadrati di parco e altri 2.600 metri quadrati di strutture coperte, dedicati all’accoglienza e alla formazione scolastica e professionale delleabusate e dei loro figli. ll focus delè creare un luogo sicuro per, con figli minori o ancora adolescenti, che stanno uscendo da una situazione di violenza domestica.