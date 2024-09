Ternana turn over in vista con il Legnago

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) E’ possibile qualche novità nell’undici titolare. Ignazio Abate prende atto della crescita generalizzata del gruppo e nella gara di Pesaro è rimasto ancora una volta ben impressionato in tal senso, vedi la buona prova dei subentrati. Dunque, dopo la conferma in blocco venerdì scorso della formazione schierata contro il Pineto nelo precedente, domani contro ilSalus al ’Liberati’ (ore 18.30) il tecnico potrebbe cambiare qualcosa, anche considerando la fase di gare ravvicinate, seppure distribuite in dieci giorni (domenica c’è la trasferta di Arezzo). Questa mattina la squadra sosterrà la rifinitura a porte chiuse e alle 12.45 Abate sarà in conferenza stampa. IL SINDACO Stefano Bandecchi conferma di seguire costantemente gli sviluppi relativi alla cessione dellaCalcio.