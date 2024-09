Sbarazzarsi dei Navigli? Un sogno per tutto il ‘900 Noi invece abbiamo proposto di riaprirli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Quasi 10 anni fa, nel 2015, fu presentato a Palazzo Reale lo “Studio di fattibilità per la riapertura deimilanesi“. Era il frutto del lavoro di un gruppo multi-disciplinare, nato in modo spontaneo e disinteressato (Figura 1). Proponeva alla città e al suo sindaco come onorare il risultato del referendum consultivo dal 2011. Aveva risposto cui ‘Sì’ il 49% dei milanesi, il 94% dei votanti. Per un referendum consultivo era stata una percentuale da, una illusione di libertà e partecipazione che sarebbe stata cara a Giorgio Gaber, mai più avvistata da queste parti. Figura 1 Pensavo che un’idea in apparenza utopica potesse trasformarsi in realtà. Non soltanto fattori urbanistici e architettonici, ma anche ragioni idrologiche, idrogeologiche, idrauliche, viabilistiche, ambientali ed economiche giocavano a favore.