Quadro acquistato all’asta Sgarbi prosciolto dalle accuse a Roma | nessun reato fiscale

(Di martedì 24 settembre 2024) "Non luogo a procedere". È la formula decisa dal gup dinell'ambito dell'inchiesta che vedeva imputati l'ex sottosegretario alla Cultura, Vittorioe la compagna Sabrina Colle, accusati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. I pm avevano chiesto il processo per entrambi in relazione alla vicenda dei debiti che il critico d'arte aveva con l'Agenzia delle Entrate per circa 715mila euro e all'acquisto di un dipinto all'asta.