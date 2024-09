Pomezia scontro fra due Tir sulla Pontina | un camionista in codice rosso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 24 settembre 2024 – Incidente fra due Tir: alle ore 13,00 circa la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato la Squadra VF 22/A dial km 32 in direzione Roma. Il personale dei Vigili del fuoco arrivato sul posto ha subito soccorso uno dei due autisti che è stato affidato alle cure del 118 ed è in. Attualmente la corsia direzione Roma è chiusa, per i rilievi della polizia stradale e per la rimozione dei due autoarticolati.