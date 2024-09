Nubifragi in Toscana dispersi un bimbo di 5 anni e la nonna travolti dall’acqua Sommozzatori all’opera

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 24 settembre 2024) Violentisi sono abbattuti questa notte in sullanel livornese, nella zona tra Castagneto Carducci e Montecatini Val di Cecina. Sono ancora in corso le ricerche di undi 5 mesi e dellaper la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. La famiglia si era rifugiata sul tetto dell’abitazione a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua. Sono stati salvati sul tetto padre, madre e nonno. Vigili del fuoco con, soccorritori fluviali, droni, cinofili ed elicottero del reparto volo di Cecina sono sulle loro tracce.inundi 5e lanel Pisano “In poche ore 221 millimetri di pioggia, ma soprattutto 76 millimetri in trenta minuti. Mai nel tempo è stato registrato qualcosa di simile nel nostro territorio. Una furia di acqua e fango”.