Luci e ombre sulle pensioni in Italia troppi pensionamenti in anticipo | a rischio la tenuta del sistema

(Di martedì 24 settembre 2024) Potenziali problemi con ildellein: troppe persone escono anticipatamente dal mondo lavorativo Il recente Rapporto annuale dell’Inps ci offre una fotografia dettagliata della situazionesticana al 31 dicembre 2023. Con 16,2 milioni di pensionati, di cui la maggioranza donne (8,4 milioni), ileroga un totale di 347 miliardi di euro. Tuttavia, dietro questi numeri si cela un’evidente disparità di genere: il reddito medio da pensione per gli uomini è del 35% superiore a quello delle donne. Questa differenza si traduce in un importo medio mensile di 2.056,91 euro per gli uomini contro i 1.524,35 euro per le donne, nonostante queste ultime rappresentino la maggioranza dei pensionati.