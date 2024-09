Libri di testo più cari del 18% | Confrontare offerte e sconti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Dopo la prova-vacanze, il budget familiare deve affrontare una nuova stangata: le spese per la scuola. Secondo un monitoraggio dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, la spesa per il corredo scolastico (più i ’ricambi’) ammonterà quest’anno a circa 647,00 euro per ciascun alunno, cui vanno aggiunti i costi deidi, in media 591,44 euro per quelli obbligatori più due dizionari. La variazione rispetto al 2023 è del +18%. Di fronte a queste cifre, d’obbligo ricorrere a strategie e tattiche per risparmiare, senza dimenticare che a livello nazionale sono stati disposti alcuni bonus e agevolazioni per l’istruzione e la formazione. "La tempistica è tutto – afferma Federconsumatori – non bisogna avere fretta di comprare il materiale, magari in anticipo. Meglioper acquistare dove è più conveniente.