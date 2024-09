Laboratorio per giovanissimi transgender Scurria | ferma condanna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024)verso l'istituzione di unper bambini trans e gender creative presso l'Università di Roma Tre. L'iniziativa ha sollevato un acceso dibattito pubblico. Il, rivolto a bambini di età compresa tra i 5 e i 14 anni, si propone di fornire uno spazio inclusivo per giovani che esplorano la loro identità di genere al di fuori delle norme tradizionali. L'obiettivo sarebbe quello di promuovere la creatività, il dialogo e il supporto per quei minori che si identificano come trans o che sperimentano identità di genere diverse. Tuttavia, questa iniziativa ha ricevuto forti critiche da parte di alcune forze politiche e sociali, in particolare da Fratelli d'Italia. Il senatore Marcohato l'iniziativa, definendola una "violazione della libertà dei minori".