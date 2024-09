La libertà finisce se c’è provocazione i maschi hanno impulsi Ci vuole un po’ di pudore in più | il commento di Beatrice Luzzi su Shaila Gatta fa discutere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Al Grande Fratello scoppia l’amore, o è solo passione travolgente? È quello che si saranno chiesti i telespettatori quando, nella puntata andata in onda lunedì 23 settembre,, Javier e Lorenzo sono stati chiamati a parlare del loro rapporto. E non è passato inosservato ildi, che ha detto la sua sugli atteggiamenti tenuti dall’ex velina. “Fin dal primo giorno ho avuto attrazione mentale – spiega Lorenzo nel confessionale -. Esteticamente è una bellissima ragazza.. per diversi giorni ci siamo cercati. Io la rispetto tantissimo, lei mi ha detto che ha avuto ragazzi molto gelosi e invece io voglio darle la”. Mainterviene, spiegando il suo punto di vista: “Gli uomini portano problemi, vedi? Vi spiego: a me piace il contatto fisico, con tutti questi manzi perché devo accontentarmi di uno solo? A me piace toccare e conoscere.