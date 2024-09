Il ritorno di Cremonini Ora che non ho più te | Una canzone reale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) "Una" la definisce Cesareparlando di quellaOra che non ho più te con cui torna in radio accompagnato da un video di Enea Colombi girato nella zona del Magredi del Cellina in Friuli. "L’ho scelta come apripista perché ha rappresentato una svolta dal punto di vista della produzione musicale e un voltapagina nella mia vita". "Non è un ricordo che voglio ritorni – dice il cantautore – è un’esperienza che deve diventare biografia, tornando libera. Credo sia importante abbandonare le cose nel momento in cui ti è permesso, è inutile chiudere una relazione, un’amicizia, un rapporto di lavoro, qualunque pezzo della tua vita, prima del dovuto, prima che sia il momento".