Il ministro della Difesa italiano in visita ufficiale in Azerbaigian

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 24 settembre 2024) Il, Guido Crosetto, è inper una serie di incontri istituzionali – focus su relazioni bilaterali e cooperazione in ambito. IlCrosetto, che ha poi aggiunto: Siamo determinati ad estendere ulteriormente la cooperazione in tutti i settori di interesse. L’riveste un ruolo cruciale per la stabilità dell’area Euroasiatica. Una preziosa occasione per approfondire opportunità di collaborazione, nel settore, con particolare riferimento all’industria ed a quello energetico. A Baku, ilha incontrato il PresidenteRepubblica dell’, Ilham Aliyev, con il quale ha avuto modo di confermare la volontà del Governodi rafforzare le già solide relazioni bilaterali, basate su un partenariato strategico.