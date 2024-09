I campioni allo specchio Hamrin-Gud che brividi | Fisico occhi e calzettoni Ho rivisto in campo papà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) I paragoni, in città, sono già iniziati: Mutu, Baggio, Robbiati ma a chi assomiglia davvero Albert Gudmundsson, l’uomo che in 45’ è riuscito a conquistare a Firenze? L’accostamento che va per la maggiore in realtà è un altro e chiama in causa un altro fuoriclasse della storia della Fiorentina, ovvero Kurt. Il cui figlio Piero, da sempre tifoso, domenica si trovavastadio insieme alla moglie Antonella ed è stato pervaso da un insolito brivido quando ha visto quel biondo in mezzo alcorrere con la leggerezza e la semplicità del tocco palla che ha sempre contraddistinto suo padre: "Credo che ad Albert debba far piacere un paragone del genere, così come ha fatto felice me" raccontajr.