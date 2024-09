Entra lei Grande Fratello Alfonso Signorini lo aveva tenuto nascosto L’annuncio ufficiale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) Clayton Norcross èto nella casa del. L’attore, noto alpubblico per aver interpretato il ruolo di Thorne in “Beautiful”, ha varcato la soglia della porta rossa del programma di Canale 5 nella puntata di lunedì 23 settembre e ha tante storie da ascoltare, tanti inquilini da conoscere, tanto tempo da recuperare. L’attore, però, non si scoraggia e si adatta bene ai ritmi della Casa, ai discorsi, alle tante attività organizzate dai coinquilini. La prima con cui si apre e con la quale si rapporta è Shaila. La ballerina è affascinata dalle storie di Hollywood tanto quanto è interessata alla profondità e alle emozioni. Shaila, appassionata di sensazioni, si incuriosisce ascoltando alcuni racconti di Clayton: relazioni passate, fugaci e importanti, brevi o lunghi.