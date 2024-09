Così si nega il valore della scienza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) "Purtroppo la sindaca Tartabini, già recidiva per aver contestato le mascherine nelle scuole, continua a usare in modo maldestro i suoi poteri patrocinando un evento che voleva nascondere un raduno no vax".l’ex deputato del Pd, Mario Morgoni, interviene sul caso delle polemiche scoppiate sabato a Potenza Picena, per via di un incontro pubblico che aveva come ospite Loretta Bolgan, una farmacologa nota per aver contestato in passato l’efficacia dei vaccini anti Covid. Tant’è che diversi cittadini si erano scatenati su Facebook contro l’amministrazione comunale, rea di aver patrocinato l’iniziativa. Ma al coro degli scontenti si era unito persino il famoso medico italiano Roberto Burioni, che sui social aveva gridato alla scandalo. E ora pure Morgoni si scaglia contro il sindaco Noemi Tartabini.