Coppa Davis in 9 per 5 posti | tu chi porteresti alle finali di Malaga? Vota il sondaggio

(Di martedì 24 settembre 2024) L’Italia del tennis ha un problema di abbondanza. Le convocazioni per lediannunciate dal capitano Filippo Volandri hanno destato scalpore, per via dell’assenza di Matteo Berrettini. I cinque pre-convocati sono: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Lo stesso Volandri però ha chiarito che nessuna decisione definitiva è stata ancora presa. La Final 8 diè in programma dal 19 al 24 novembre: c’è ancora tempo per scegliere chi saranno i 5 tennisti azzurri chiamati a difendere il titolo di “campioni del mondo” conquistato un anno fa. Di sicuro, però, Volandri è sottoposto a una pressione che finora era riservata solamente ai ct della Nazionale di calcio. Vuoi per il boom di popolarità del tennis in Italia, vuoi per l’abbondanza di giocatori italiani forti che potenzialmente meriterebbero la convocazione.