Calcio giovanile Prima giornata del campionato Allievi provinciale

(Di martedì 24 settembre 2024) Le jesine entrambe sconfitte, alla Vigor il derby di Senigallia. Portuali Dorica, Trecastelli e Borghetto subito goleade VALLESINA, 24 settembre 2024 –che ha preso il via esubito in evidenza. 7 i Gironi dell’anconetano con 37 società ai nastri di partenza (2 raggruppamenti composti da 6 club e 5 da 5). Alla fine della fasetutte le prime classificate (comprese quelle delle altre province) avranno diritto a partecipare alla successiva fase regionale, tranne i club che non hanno alcune credenziali stabilite dalla Figc Comitato Marche, oltre a tante seconde piazzate, fino al raggiungimento di 30 classificate che saranno divise in 3 gironi.