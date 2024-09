Alba di fuoco a Fiumicino fiamme in un cantiere navale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Una alta colonna di fumo nero è quella che si sono trovata davanti agli occhi questa mattina i residenti di Isola Sacra: un vasto incendio è divampato alle ore 5:30 a: lehanno interessati une rimessaggio barche di circa 300 metri quadrati, in via Col Moschin, a ridosso del fiume Tevere. Sul posto la sala operativa del Comando di Roma ha inviato 3 squadre dei Vigili deldue Autobotti, il Carro Schiuma, l’Autoscala, il Carro Autopretottori, il Funzionario di Guardia con il Capo Turno Provinciale. Tutto il personale dei Vigili delsta cercando di contenere l’incendio che ha coinvolto diverse barche ed il capannone cantieristico. Non ci sono stati feriti, sul posto oltre alle forze dell’ordine anche il 118 è stata avvisata anche l’agenzia Arpa e l’Asl.