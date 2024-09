Agroalimentare Assolatte | I consumatori devono sapere se comprano latte o un prodotto chimico

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 24 settembre 2024) (Adnkronos) – Le alternative ai latticini hanno lo stesso ruolo dei prodotti derivati dal? Il mondoè oggi pieno di nuove tecnologie come il cibo sintetico/coltivato in laboratorio, quindi occorre discernere tra informazioni vere e notizie false. Se ne è parlato in occasione della prima edizione, a Napoli, della Conferenza Internazionale sulla Mozzarella L'articolo: “Iseo un” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.